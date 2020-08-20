В летних лагерях Беларуси оздоравливаются 34,5 тыс. школьников

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всей Беларуси в летних оздоровительных лагерях различного типа отдыхают 34,5 тыс. детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"Детская летняя оздоровительная кампания близится к завершению. В первую и вторую смену (пока у нас есть только эти данные) работало 3382 оздоровительных лагеря различных типов. В них отдохнули 130 тыс. детей. По последним данным, сейчас работают 792 лагеря разного типа, где находятся 34,5 тыс. учащихся", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Он подчеркнул, что кампания проходит с соблюдением необходимых мер безопасности и профилактики возникновения инфекционных заболеваний. "Никаких несчастных случаев, вспышек заболеваний не отмечалось", - отметил Геннадий Болбатовский.

Всего в летнюю кампанию планируется оздоровить около 200 тыс. детей.-0-