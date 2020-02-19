В магазинах "Белкниги" 21 февраля покупатели смогут получить скидку до 15%

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скидку до 15% смогут получить покупатели магазинов ОАО "Белкнига" 21 февраля в Международный день родного языка, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор книготоргового предприятия Александр Вашкевич.

"21 февраля в наших книжных магазинах будет действовать скидка 10% на все книги на родном языке, - рассказал Александр Вашкевич. - Если хотите получить скидку 15%, нужно сфотографироваться в нашей тематической фотозоне в доме книги "Светоч". Затем выложить свои фотографии в Instagram с хештегом #белкнига и показать фотографию на кассе. Скидка распространяется только на книги на белорусском языке".

Разработан также логотип Дня родного языка, который будет размещен на сайтах Министерства иностранных дел и белорусских загранучреждений.-0-