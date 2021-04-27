В МЧС напомнили правила посещения кладбищ в зоне отчуждения на Радуницу

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В администрации зон отчуждения и отселения МЧС напомнили правила посещения кладбищ в зоне отчуждения на Радуницу. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"11 мая - религиозный праздник Радуница. В этот и предшествующие ему дни жители Беларуси традиционно поминают усопших родственников, посещают кладбища, проводят благоустройство и уборку мест погребений. Согласно нормам законодательства на это время разрешается въезд без пропусков на территории зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим с целью посещения кладбищ. В связи со сложными пожароопасной и эпидемиологической обстановками просим быть предельно ответственными при посещении мест погребений, расположенных на территориях зон радиоактивного загрязнения, в дни их массового посещения", - рассказали в ведомстве.

Беспропускной порядок пребывания будет действовать в период с 8 по 11 мая 2021 года и дополнительно в Ветковском районе Гомельской области 2 мая. Пребывание в зонах отчуждения и отселения в эти дни разрешено до 17.00.

Для посещения кладбищ в указанный период гражданам Беларуси и иностранным гражданам необходимо иметь при себе и предъявить по требованию специалистов администрации зон отчуждения и отселения, сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих охрану территорий радиоактивного загрязнения, работников Полесского государственного радиационно-экологического заповедника: паспорт или иной документ удостоверяющий личность, документы на транспортное средство (при передвижении на нем).

В другие дни въезд на указанные территории осуществляется только по пропускам, которые выдаются специалистами администрации зон отчуждения и отселения.

При нахождении на указанных территориях необходимо выполнять элементарные правила защиты от радиации. Основное количество радионуклидов находится в верхнем слое почвы, лесной подстилке, мхе, коре деревьев. При проведении работ по благоустройству могил необходимо применять простейшие средства защиты - марлевые повязки, перчатки с целью предотвращения контактов с радионуклидами в пыли. По окончании работ верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, открытые части тела вымыть привезенной с собой водой.

Находясь на территории радиоактивного загрязнения, запрещено отклоняться от маршрута движения, разведение костров, поджигание травы и растительности. Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару, а на территории радиоактивного загрязнения такой пожар способен нанести огромный ущерб как окружающей среде, так и здоровью граждан. Образовавшийся мусор после уборки могил необходимо складировать в специально оборудованных местах. Сжигание мусора строго запрещено.

"Особое внимание уделяйте детям, которые постоянно должны находиться в поле зрения взрослых. Дети не должны отлучаться от родителей далеко от кладбища, так как рискуют пораниться о ветви упавших деревьев, получить травму в заросших травостоем ямах, также не исключено падение в шахты заброшенных колодцев", - отметили в МЧС.

Въезд на территорию ГПНИУ "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник" должен производиться только через контрольно-пропускные пункты по пути следования. При выезде с его территории будет производиться радиационный контроль.

Кладбища, расположенные на территориях ГПНИУ "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник" в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области, одновременно относятся и к пограничной зоне, поэтому для иностранных граждан необходимо дополнительно получить пропуск в пограничную зону в территориальных органах пограничной службы.

Подробную информацию о правилах посещения пограничной зоны и пограничной полосы можно получить в Госпогранкомитете и его территориальных подразделениях. Подробную информацию о порядке въезда и пребывания на территориях зон отчуждения и отселения можно получить в администрации зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 10, контактные телефоны: 8(0232) 29-37-11, 23-27-13; г. Могилев, ул. Калужская, 41, контактный телефон: 8(0222)73-54-45.-0-