В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС объяснили алгоритм действий при обнаружении лесного пожара. Соответствующие рекомендации размещены на сайте Минского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Свидетели лесного пожара в первую очередь должны сразу же проинформировать о ЧП службу спасения по телефону 101 или 112. Затем нужно покинуть место пожара, при этом идти навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. Надо помнить, что в сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров.

"При сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой, - отметили в МЧС. - При верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не стоит искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом".-0-