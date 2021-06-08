В Минюсте пояснили условия рассрочки уплаты штрафов осужденными

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси оптимизирована процедура и изменены условия рассрочки/отсрочки уплаты штрафов. Это предусмотрено законом "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", основные положения которого вступают в силу через три месяца после его официального опубликования, сообщила БЕЛТА заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.

Она отметила, что ст.50 УК излагается в новой редакции, поскольку назрела объективная необходимость корректировки штрафа путем предоставления возможности применения отсрочки и рассрочки при его назначении.

Так, суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет, но не менее двух базовых величин ежемесячно, либо с отсрочкой его уплаты на срок до одного года.

При этом в качестве критериев назначения штрафа и применения его отсрочки и рассрочки будут учитываться характер и степень общественной опасности совершенного преступления, материальное положение осужденного.

По словам Натальи Филипповой, эти изменения позволят обеспечить реальность исполнения назначенного судом наказания в виде штрафа, а также будут способствовать уменьшению числа лиц, которым штраф будет заменяться на наказания, связанные с ограничением или лишением свободы.-0-