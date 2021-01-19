В Минюсте рассказали, какие постановления о наложении админвзысканий могут пересмотреть с 1 марта

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях будут введены в действие с 1 марта 2021 года. Это предусмотрено законом №93-3 "О введении в действие кодексов", сообщили БЕЛТА в Министерстве юстиции.

При этом в Минюсте уточнили: действующие КоАП и ПИКоАП, закон от 31 декабря 2006 года о введении их в действие, а также все законы, которыми в них были внесены изменения, признаются утратившими силу.

Сообщается, что подлежат пересмотру вынесенные до 1 марта 2021 года и неисполненные (полностью или частично) постановления о наложении административных взысканий в случаях, когда нормы КоАП улучшают положение лиц, совершивших административные правонарушения, по сравнению с нормами действующего КоАП.

С 1 марта прекращаются дела об административных правонарушениях, которые согласно КоАП, другим законодательным актам, предусматривающим административную ответственность, не являются административными правонарушениями, а также дела об административных правонарушениях, по которым истек срок наложения административного взыскания.

Новыми кодексами изменена процессуальная компетенция государственных органов (государственных организаций), должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять подготовку дел к рассмотрению, а также рассматривать указанные дела. В этой связи предусматривается, что должны быть переданы по компетенции не рассмотренные до 1 марта 2021 года дела об административных правонарушениях.

До приведения законодательства в соответствие с КоАП и ПИКоАП акты законодательства применяются в той части, в которой они им не противоречат.

Таким образом, принятие закона направлено на обеспечение непрерывности ведения административного процесса, в том числе с 1 марта 2021 года, когда вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП.-0-