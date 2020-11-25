В Минлесхозе рассказали об особенностях охотничьего сезона в этом году

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об особенностях охотничьего сезона и туристическом потенциале Беларуси в 2020 году рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника отдела, в этом году отмечается увеличение числа охотников. Если ежегодно новыми охотниками становились 1,1-1,2 тыс. человек, то в этом году их количество уже составило 1,6 тыс. "В первую очередь это связано с закрытием границ, людям сложнее куда-то выехать и они в большей степени обращают внимание на внутренний потенциал", - сказал Александр Козорез.

Сейчас в Беларуси активно развивается информационная система, где можно приобрести охотничью путевку онлайн. Если на 1 января текущего года в системе было зарегистрировано 2,5 тыс. человек, то сейчас их число достигло 3,4 тыс. Через онлайн-систему в этом году реализовано более 2,3 тыс. путевок.

Александр Козорез подчеркнул, что потенциал охотничьего туризма достаточно высок, растут популяции охотничьих видов животных. "Численность лося достигла свыше 40 тыс. особей, оленя - около 30 тыс., косули - более 100 тыс. Следовательно, растет и добыча. В этой связи мы ожидаем увеличения количества туристов после улучшения ситуации с вирусом", - добавил он.

Что касается въездного туризма, заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов Владимир Козловский отметил, что в прошлом году был своеобразный рекорд - проведено около 1 тыс. охотничьих туров, в которых приняли участие свыше 2,2 тыс. иностранных охотников. Из них 85% - охотники из России, остальные - в основном из Западной Европы (Германия, Польша, Нидерланды, Австрия). Выручка составила порядка 1,1 млн евро.

"В этом году из-за эпидемиологической обстановки многие туры пришлось отменить или перенести на следующий год. Единичные туры проводятся, хотя такого потока туристов нет. При улучшении ситуации надеемся на дополнительный поток туристов", - сказал он.-0-