В Минобороны Беларуси был вызван военный атташе Польши

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство обороны сегодня был вызван атташе по вопросам обороны, военный и военно-воздушный атташе при посольстве Республики Польша в Беларуси полковник Ярослав Кембровски. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"До польского военного представителя была доведена информация в отношении безосновательных и неправомерных обвинений польской стороны в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении.

Белорусская сторона отметила, что для предъявления таких серьезных претензий требуются веские доказательства, без которых обвинения расцениваются в качестве провокации в отношении Вооруженных Сил нашей страны.

Отвечая за военную составляющую обеспечения безопасности, Минобороны обеспокоено увеличением численности польских военнослужащих у наших границ, а также отсутствием объективной аргументации их нахождения.

"В данном контексте полковнику еще раз было доведено, что в соответствии с региональными мерами доверия и безопасности предусматривается направление уведомления и приглашения белорусских наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тыс. и более военнослужащих", - отметили в ведомстве.

По официальной информации польской стороны, к вечеру 8 ноября у польско-белорусской границы было размещено более 12 тыс. военнослужащих.

"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. Более того, не было даже намерения о готовности обсудить имеющиеся озабоченности", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве констатировали: Министерство национальной обороны Польши в настоящее время не готово к конструктивному диалогу по возникшим спорным вопросам или не желает диалога. Тем не менее Министерство обороны Беларуси все еще ожидает инициативных предложений от польской стороны.-0-