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12 марта 2021, 17:21

В Минобороны прокомментировали указ об использовании внебюджетных средств

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве обороны прокомментировали указ Президента от 9 марта №85 "Об использовании внебюджетных средств". Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства.

"В связи с распространением отдельными псевдоэкспертами информации о том, что указ якобы "позволяет военнослужащим совмещать услуги в сфере безопасности с деятельностью по получению прибыли", поясняем. Средства, которые воинские части получают от приносящей доходы деятельности (сдачи металлолома, сдачи в аренду неиспользуемых зданий и сооружений и так далее), после уплаты налогов указ предписывает использовать исключительно на приобретение, ремонт или модернизацию вооружения, военной и специальной техники и имущества, а также на содержание и развитие материально-технической базы. Например, на ремонт в казарме или парке боевой техники, закупку коллиматорных прицелов или бронежилетов, запасных частей для автомобильной техники, находящейся в штате воинской части", - отметили в Минобороны.

Фактически указ упростил ранее действовавший механизм поступления средств от приносящей доходы деятельности в республиканский бюджет и выделения их на нужды Вооруженных Сил, сократив документооборот этого процесса. "Сообщаем также, что данные о фактах распространения недостоверной и искаженной информации о Вооруженных Силах незамедлительно направляются в Министерство информации", - добавили в ведомстве.-0-

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