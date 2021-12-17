В Минобороны прошли встречи с военными атташе по поводу напряженности на госгранице

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития диалога по международному военному сотрудничеству первый заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Ревенко провел встречи с военными атташе Китайской Народной Республики, Азербайджана, Чехии, Венгрии и Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Основной темой была напряженность на Государственной границе Беларуси.

"Указано на неконструктивность существующих отношений со стороны отдельных стран пояса добрососедства и однобокость подачи с их стороны информации, в том числе в дипломатических учреждениях на территории других стран, - рассказали в Минобороны. - Указано, что позиция отказа от диалога и мероприятий контроля над вооружениями не способствует установлению добрососедских отношений".

Как отмечается, отдельно польскому дипломату указали на неприемлемость ультимативных заявлений и предложили провести приграничные переговоры с польским военным ведомством, где будут обсуждены вопросы, которые каждая из сторон считает критическими. Кроме того, предложено незамедлительно провести одновременные верификационные мероприятия на территории как Польши, так и Беларуси в рамках региональных мер доверия и безопасности, невзирая на эпидемиологические и иные ограничения.

Предполагается, что эти шаги позволят не только снять напряженность в отношениях, но и дадут старт конструктивному диалогу и налаживанию отношений.-0-