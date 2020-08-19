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19 августа 2020, 14:40

В Минобороны рассказали о плановых полетах авиации и занятиях по боевой подготовке

Фото из архива
Фото из архива

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве обороны рассказали о плановых полетах авиации и занятиях по боевой подготовке, сообщает БЕЛТА.

Проходят плановые полеты авиации на самолетах Ан-26, Як-130, Су-30СМ для охраны госграницы в воздушном пространстве. Летчики 116-й штурмовой авиабазы отрабатывают совместные действия в составе пар самолетов. Организовано несение круглосуточного дежурства силами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад завершают оборудование полевых лагерей, готовят вооружение, военную и специальную технику к занятиям на допуск к боевым стрельбам (пускам). Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад занимаются технической, специальной, тактической подготовкой на учебном полигоне ВВС и войск ПВО.

С механизированными и танковыми подразделениями 11-й отдельной механизированной бригады идут занятия по вождению боевых машин, огневой и тактической подготовке на Обуз-Лесновском полигоне, с подразделениями 19-й отдельной механизированной бригады - на Борисовском и Лепельском полигонах.

Танковые подразделения 120-й отдельной механизированной бригады на Борисовском полигоне принимают технику, проводят занятия по боевой подготовке. С подразделениями 465-й ракетной бригады в районах выполнения учебно-боевых задач проводятся тактические учения.-0-

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