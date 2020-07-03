В Минске дали праздничный салют в честь Дня Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом уголке Беларуси сегодня прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости. В завершение празднования в Минске дали салют, сообщает БЕЛТА.

Программа торжеств в Минске началась с патриотического шествия "Беларусь помнит!" по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню.

Развлекательные мероприятия в городе стартовали в полдень - на площадке у Дворца спорта развернулась республиканская выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі". Помимо шопинга и интерактива минчане и гости столицы могли подкрепиться на фуд-корте. Кроме того, еще 2 июля на Октябрьской площади была развернута выставка новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию представили гиганты отечественной промышленности Минский автомобильный завод, БЕЛАЗ, "БЕЛДЖИ", "Амкодор".

В 21.00 у стелы "Минск - город-герой" начался праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" с участием популярных артистов белорусской эстрады, известных хореографических коллективов. А гвоздь вечерней программы - торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в парке имени Я.Купалы.

Десятки ярких вспышек праздничного фейерверка озарили небо по всей Беларуси в 23.00. Кульминация праздничных мероприятий - республиканская акция "Споем гимн вместе".-0-