В Минске начали выдавать аккредитационные карты и экипировку волонтерам II Европейских игр

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международном экипировочном и аккредитационном центре II Европейских игр сегодня началась выдача аккредитационных карт и комплектов экипировки волонтерам мультиспортивного форума. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Добровольным помощникам в проведении Игр, прошедшим отбор и назначенным на те или иные позиции в различных функциональных направлениях, выдаются универсальные предметы одежды: трикотажные куртки, брюки-шорты, ветровки, рубашки-поло, которые прочно войдут в их гардероб в самое ближайшее время.

Как отметила начальник управления по работе с волонтерами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Надежда Анисовец, выдача аккредитационных карт и экипировки - один из важнейших пунктов волонтерской программы. "Минск еще больше наполнится яркими красками, когда наши ребята в форме будут появляться в городе. Все будут знать, что они волонтеры. Очень важно, что эта форма создана в Беларуси, ее разрабатывал знаменитый белорусский дизайнер и шило отечественное предприятие", - отметила она.

Все волонтеры прошли общие тренинги, большинство поучаствовало в функциональных тренингах, ребята познакомились со своей командой и готовы выполнить свою роль на играх.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-