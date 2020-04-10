В Минске начались основные работы на строительной площадке Международного финансового центра

В столице анонсировано начало основных строительных работ на месте возведения Международного финансового центра Minsk World, который станет не только бизнес-доминантой нового многофункционального комплекса "Минск Мир", но и призван выступить в роли катализатора экономического развития страны. Строительную площадку посетил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Строительную площадку посетил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев

На данный момент работы ведутся на стадии котлована – выбирается грунт на необходимый уровень, забиваются сваи. Строительная площадка расположена практически в центре будущего комплекса, по соседству с кварталом "Эмиратс Люкс" – первым в комплексе "Минск Мир", который ближе всего к полной готовности. Здесь строительные работы должны быть завершены уже нынешней осенью.

На данный момент работы на месте возведения Международного финансового центра Minsk World ведутся на стадии котлована

Квартал "Эмиратс Люкс" – первый в комплексе "Минск Мир", который ближе всего к полной готовности

Концепция создания МФЦ Minsk World предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций. МФЦ призван стать мостом между Европейским Союзом и странами ЕАЭС, а также эффективными экономиками Ближнего и Дальнего Востока. Кроме того, особое значение МФЦ Minsk World в том, что его создание – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси. "МФЦ должен показать, что Беларусь является страной, в которой возможны самые крупные сделки, что здесь могут работать представители самого крупного бизнеса", – отметил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра

Создание Международного финансового центра в Минске – это работа на перспективу, подчеркнул Владимир Кухарев. Для реализации столь серьезного замысла потребовалась тщательная подготовка – в том числе проектные работы, изучение международного опыта строительства. "Сейчас этот этап завершен, мы приступаем непосредственно к строительству. Мы видим, что работы хорошо организованы. Это прекрасный опыт для белорусских строителей, которые изучают международные подходы к возведению таких объектов. Надеемся, что работы будут выполнены в соответствии с графиком. И вскоре мы сможем привлечь представителей международного бизнеса к деятельности в этом центре. Несомненно, это повлечет за собой создание новых финансовых институтов в Республике Беларусь и даст серьезный толчок для развития экономики страны", – считает Владимир Кухарев.

Международный финансовый центр Minsk World

По словам заместителя премьер-министра, страна заинтересована в том, чтобы в кратчайшие сроки завершить работы по созданию МФЦ, и уже сейчас нужно вести переговоры с представителями крупного международного бизнеса, чтобы они были готовы начать деятельность на белорусской площадке. К выполнению этой задачи стремится и застройщик. "Мы надеемся, что Международный финансовый центр выведет нашу экономику на совершенно новый уровень. Мы работаем в три смены. И планируем, что во взятые на себя временные рамки уложимся досрочно", – заявила вице-президент "Дана Холдингз" Светлана Щетко.

Светлана Щетко, вице-президент "Дана Холдингз" (на фото в центре)

Заместитель премьер-министра ознакомился также в целом с темпами строительства комплекса "Минск Мир", который был признан самым масштабным в Европе. Его возведение ведется на месте бывшего аэропорта "Минск 1" на площади 340 гектаров. Здесь будет построено 3 млн кв. метров жилых и торгово-административных зданий. Активное строительство развернуто уже в 14 кварталах будущего комплекса, при этом в продажу поступили квартиры в девяти кварталах. Это более 60 домов, и многие из них уже полностью раскуплены.

Активное строительство развернуто уже в 14 кварталах будущего комплекса

Новый район города растет буквально на глазах. Рядом со стройплощадкой МФЦ Minsk World будет построен самый большой в стране торгово-развлекательный центр – настоящий шопинг-молл, площадь которого в два раза превысит размеры ТРЦ "Дана Молл". Здесь же возвышаются портальные краны на месте возведения будущей станции метро "Аэродромная" третьей линии минского метрополитена.

Рядом с комплексом идет строительство третьей линии метро

По словам Владимира Кухарева, строительство метро ведется в полном соответствии с графиком. "Мы планируем: в течение двух лет эта ветка будет полностью завершена, что позволит более интенсивно развивать эту часть города, активнее привлекать сюда и жителей, и бизнес. Новая ветка метро будет способствовать также развитию транспортной инфраструктуры города, ведь это наиболее мобильный и востребованный вид транспорта", – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул инновационный подход к жилищному строительству в новом комплексе. "При строительстве жилья здесь используются совершенно иные подходы. Мы видим, что максимально создаются условия для людей – дворы без машин, хорошие детские площадки, зеленые зоны, которые позволят жителям чувствовать себя здесь комфортно. Это очень важно. Естественно, возведение такого количества жилья решает и жилищную проблему в Минске", – отметил Владимир Кухарев.

Дом "Киото"

Во всех дворах комплекса "Минск Мир" отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

Важный вопрос – обеспечение стабильной работы строительной отрасли. Особенно на фоне тревожных сообщений из Европы, где строительство практически всех объектов из-за кризиса, вызванного пандемией, заморожено. В нашей стране строительная отрасль опирается на собственные силы, поэтому способна адекватно отвечать на вызовы времени. Как рассказал председатель совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич, на объектах компании задействовано более 20 генподрядчиков и около тысячи субподрядных организаций. Это десятки тысячи рабочих мест! Что очень важно для экономики страны в целом. "Кроме того, мы обеспечиваем стабильной работой многих белорусских производителей. В прошлом году мы закупили большую партию строительной техники белорусского производства на базе автомобилей МАЗ. На 95% все строительные и отделочные материалы – белорусского производства", – отметил представитель компании-застройщика.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании "Дана Холдингз"

По словам Вибора Мулича, мировой кризис – это возможность подчеркнуть преимущества белорусской модели экономических и социальных отношений по сравнению с неолиберальными взглядами Запада. Именно поэтому застройщик стремится не просто выдержать установленные графики, но сработать с опережением. Уже два жилых дома сданы ранее установленных сроков, и инвестиции в строительство будут только нарастать. "В Беларуси наша компания наращивает объемы строительства и приглашает новые подрядные организации. Кроме того, мы предлагаем покупателям скидки, акции, выгодные кредитные программы. Наша компания инвестирует в строительство жилых зданий значительные собственные средства, чтобы покупателям была доступна покупка квартир в рассрочку на длительный срок в наших комплексах. И это инвестиции не просто в строительство – в белорусские семьи, которым становится доступной беспроцентная рассрочка на 10 лет по цене аренды квартиры. Только на площадке комплекса "Минск Мир" до конца года мы намерены инвестировать не менее 100 млн долларов. Вместе с выгодными финансовыми инструментами в наших комплексах мы вводим новые современные формы продажи – например, онлайн сервис позволяет выбрать и купить квартиру, не выходя из дома. Мы убеждены – каждая белорусская семья со стабильным доходом должна иметь возможность построить себе жилье!" – подчеркнул Вибор Мулич.

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