В Минске начало вещание новая радиостанция "ENERGY FM"

Новая радиостанция заменила "Хит-Радио", которое вещало на частоте 100.4 ФМ с 2002 года, сообщили БЕЛТА в руководстве ENERGY FM. Формат нынешней радиостанции – CHR (TOP 40). До этого времени ни одна радиостанция в Беларуси не вещала в таком формате. Уникальность проекта, как считают учредители радиостанции, в том, что новые подходы в программировании позволяют увеличить количество песен в часе практически вдвое. Особенность музыкального формата ENERGY FM основана на слогане: "То, что у других завтра, у нас – сегодня!", а главный принцип радиостанции – "Нot Нit Мusic" ("Горячие музыкальные хиты"). В эфире звучат только новые, "горячие" хиты без комментариев ведущих и шоу-программ, отвлекающих от музыки, и, конечно, актуальные для аудитории новости.

Радио ENERGY FM должно понравиться и тем, кто привык находить и слушать любимую музыку в интернете. Уже сейчас есть возможность отслеживать в режиме онлайн, как меняются музыкальные вкусы людей и что предпочитает аудитория в конкретное время суток. Кроме того, слушатели ENERGY FM смогут самостоятельно влиять на плейлист и ставить в эфир любимые хиты. Услышать радиостанцию ENERGY FM можно будет в Минске и Минском районе на частоте 100.4 ФМ.