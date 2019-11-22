В Минске наградили победителей конкурса для СМИ "Красный Крест в Беларуси и мире"

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наградили победителей конкурса для журналистов и СМИ "Красный Крест в Беларуси и мире", чествование победителей состоялось сегодня в пресс-центре Дома прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

В награждении приняли участие министр информации Александр Карлюкевич и генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко.

Среди печатных СМИ диплом первой степени получила журналист редакции газеты "Гродзенская праўда" Жанна Байгот, второе место досталось журналисту газеты "Узвышша" Анне Холдеевой, третье место завоевала Наталья Тышковская из редакции газеты "Край Смалявiцкi" и программы радиовещания "Смалявiчы".

Отдельно отмечена дипломом журналист редакции газеты "Гомельская праўда" Алена Епишева.

Среди электронных СМИ дипломом первой степени наградили коллектив Молодечненского телевидения "МКТВ", дипломом второй степени - коллектив Лидского телерадиообъединения.

За лучшую серию фото награду получил коллектив редакции газеты "Слава працы" и ведущие программы районного радио "Ранiца Капыльшчыны".

В подарок представители СМИ получили дипломы, сувениры и книги "Місія міласэрнасці. Ілюстрацыйная гісторыя Чырвонага Крыжа ў Беларусі".

"В этом году в республиканском конкурсе на лучшее освещение деятельности и инициатив Красного Креста прияли участие более 50 журналистов. Цифра не очень большая в сравнении с другими медийными конкурсами и проектами, но надеемся, что в будущем конкурс привлечет большее внимание СМИ", - отметил Александр Карлюкевич.-0-