В Минске наградили женщин-медиков, борющихся с коронавирусом

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25 июля 2020, 13:16

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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин сегодня наградил медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом. Их чествовали перед церемонией награждения победителей ХII Республиканского конкурса "Женщина года - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Заслуженные награды председатель БСЖ Марианна Щеткина вручила главному врачу Лунинецкой ЦРБ Светлане Хлебус, главврачу Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии Елене Мартыновой. Ранее этот центр был перепрофилирован для работы с пациентами с пневмониями. К обычному режиму работы вернулся в мае.

Отмечены медсестра отделения анестезиологии и реанимации Гомельской областной инфекционной клинической больницы Алеся Гришаева, врач общей практики Сморгонской ЦРБ Татьяна Невар.

Среди награжденных - главный врач Минского областного клинического противотуберкулезного диспансера Ольга Горенюк, заведующая пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог Могилевского областного противотуберкулезного диспансера Елена Ткачева, заместитель главного врача 10-й городской клинической больницы Минска Лариса Тарасик.

Вручая награды, Марианна Щеткина поблагодарила всех медиков за самоотверженный труд. Она также отметила, что борьба с коронавирусом сплотила белорусов. Акцию БСЖ "Марафон поддержки" поддерживают другие общественные организации, бизнес-сообщество, неравнодушные белорусы.

"Пандемия нас сплотила. Мы идем рука об руку и помогаем друг другу", - сказала Марианна Щеткина.

Как сообщалось, в апреле Белорусский союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" и открыл благотворительный счет, средства которого предусмотрены для помощи медицинским работникам и конкретным медучреждениям, больницам сестринского ухода, нуждающимся семьям медиков. На поступившие средства приобретаются защитные щитки, респираторы, медицинские костюмы, товары бытового назначения (чайники, СВЧ-печи). Кроме того, спонсоры передают одежду для медицинских работников, косметические и гигиенические средства.-0-

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