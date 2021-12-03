В Минске около 200 объектов питания специализируются на белорусской национальной кухне

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске около 200 объектов питания специализируются на блюдах белорусской национальной кухни. Об этом сообщил директор информационно-туристского центра "Минск" Алексей Русакевич в БЕЛТА на пресс-конференции "Развитие гастрономического туризма в Беларуси".

"В Минске функционируют более 3 тыс. объектов питания, из них около 200 специализируются на блюдах национальной кухни. Туристическими компаниями города активно разрабатываются и предлагаются туристические туры, экскурсии, тематические маршруты с посещением объектов общественного питания, дегустацией блюд в национальном стиле, посещением заводов и фабрик, а также кулинарных мастер-классов", - рассказал директор центра. Такие кулинарные мастер-классы для детей и взрослых проводятся по приготовлению драников, выпечке домашнего хлеба.

Большой вклад в популяризацию и продвижение национальной гастрономической культуры вносит гостиничная индустрия. "Рестораны и кафе столичных отелей предлагают гостям разнообразные блюда белорусской кухни. Для популяризации национальных культурных традиций для жителей и гостей столицы на постоянной основе проводятся недели белорусской кухни", - сообщил Алексей Русакевич.

Директор центра также рассказал, что в Минске в текущем году была утверждена инновационная стратегия формирования собственного стиля. "В рамках стратегии планируется создание белорусского фольклорного центра, в котором будут проводиться вечера национальной кухни с театрализованными мероприятиями", - пояснил он.-0-