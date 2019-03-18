18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по-восточному весело и радушно отметили древний Новый год - Навруз. В этом году праздник организовали совместно девять посольств, пригласив коллег-дипломатов из Беларуси, а также представителей международных организаций, передает корреспондент БЕЛТА.

Организаторами мероприятия выступили посольства Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана в Республике Беларусь. Оргкомитет по их подготовке и проведению возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Насирджан Юсупов.

"Праздник в том случае праздник, если к тебе приходят друзья, родные, близкие и ты веселишься. Поэтому мы - восточные страны, страны Центральной Азии, Иран, Турция - решили вместе собраться и отпраздновать", - сказал Насирджан Юсупов. Он подчеркнул, что Навруз является одним из любимых праздников для восточных стран. "Это Новый год. 21 марта - день равноденствия, когда светлое и темное время равны, но светлое начинает увеличиваться, добро начинает побеждать зло. Поэтому на Востоке его с особым трепетом отмечают", - добавил он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов напомнил, что было время, когда Навруз был запрещен из-за того, что в нем видели религиозный оттенок, однако этот древний праздник не имеет отношения к религии, он признан на международном уровне.

Для белорусов и славянских народов философия Навруза очень понятна и близка. "Философия этого праздника такова, что призывает жить в гармонии с миром, окружающей природой, быть ближе, помогать друг другу, жить во взаимоуважении, делать добро, созидать, чтобы в каждой семье царили мир, благополучие, достаток. Философия Навруза не ограничена вероисповеданиями или национальностями. В ней есть то, что близко всем нам", - сказал, поздравляя собравшихся, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

По традиции во время Навруза выступили фольклорные коллективы, была организована выставка предметов национального быта, представлены блюда национальной кухни.

Навруз - один из древнейших праздников в истории человечества. В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, согласно которой 21 марта признано Международным днем Навруза.

Празднование Навруза означает утверждение жизни в гармонии с природой. Национальный праздник весны является символом плодородия, нежности и доброты, способствует продвижению ценностей мира и солидарности как между поколениями, так и внутри семьи, а также примирению и добрососедству. Он содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы между народами. -0-