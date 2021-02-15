В Минске прошел митинг в память о погибших воинах-интернационалистах

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Мужества и Скорби в Минске почтили память воинов-интернационалистов, которые погибли во время боевых действий в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: патриотическая позиция воинов-интернационалистов помогает сохранить мир и стабильность в стране Глава государства подчеркнул, что Беларусь славит живых героев и помнит поименно всех своих сыновей, которые не вернулись с той войны, чтит их память и скорбит вместе с родными и близкими.

"Война в Афганистане, через которую прошли около 30 тысяч белорусов, стала особой страницей нашей истории. И трагической, и героической, где каждая строчка пронизана чувством глубокого уважения к каждому советскому солдату, который прошел теми пыльными военными дорогам, - рассказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич. - Последствия того, что произошло в Афганистане, мир ощущает до сих пор и пытается с этим бороться. Это международный терроризм, наркотрафик, гражданские междоусобицы, жесткое противоборство мировых держав. Все эти понятия актуальны и сегодня, но именно тогда люди начали серьезно этому противостоять. Белорусские воины-афганцы вложили в это свои силы. Они с честью выполнили свой солдатский долг, став истинным примером служения Родине".

На митинге в память о погибших воинах-интернационалистах возложили венки и цветы от министерств и ведомств, иных государственных органов, организаций и ветеранов к памятнику "Сынам Отечества, которые погибли за его пределами". "Война в Афганистане забрала у меня двух молодых сыновей, которые искренне хотели мирной и счастливой жизни, но их желанию не суждено было сбыться. Через семь дней после письма сына с фразой "мама, так хочется жить" он подорвался на мине. Выводил команду из окружения. Жертвуя собой, спас других. Спустя время погиб и второй сын, - рассказала Вера Кобликова. - Пережить гибель ребенка сложно. Особенно когда понимаешь, что в этом виновата война. Она помешала им построить свою счастливую жизнь, любить и воспитывать детей. Это важно понимать и сейчас. Надо сохранить мир, который у нас есть, чтобы не допустить гибели детей, братьев и мужей. Люди не должны страдать из-за войны, которой часто можно избежать".

Ежегодно 15 февраля в Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Памятные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране. В настоящее время в республике проживают около 20 тыс. воинов-интернационалистов, которые принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана. Они по-прежнему занимают активную жизненную позицию, наряду с ветеранами Великой Отечественной войны воспитывают молодое поколение в духе патриотизма.-0-

Фото Рамиля Насибулина