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06 мая 2021, 18:32

В Минске прошло заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб МИД СНГ

Фото cis.minsk.by
Фото cis.minsk.by

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске в режиме видео-конференц-связи состоялось 30-е заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств - участников СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в правовом департаменте Исполнительного комитета СНГ.

В заседании комитета, прошедшем под председательством заместителя начальника главного договорно-правового управления МИД Беларуси Алексея Панферова, приняли участие руководители и эксперты правовых служб внешнеполитических ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители правового департамента Исполкома СНГ.

Участники заседания доработали и согласовали проект новой редакции методических рекомендаций по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ. В дополнение к сложившейся в рамках СНГ практике в документе отражены современные тенденции подготовки международных договоров.

Комитет заслушал информацию о ходе разработки конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства СНГ. Отмечен прогресс в сближении позиций экспертов и определены новые направления для возможного обсуждения и включения в проект документа.

Состоялся традиционно конструктивный и живой обмен мнениями по актуальным вопросам правового сотрудничества на пространстве СНГ. Обсуждены практические вопросы применения на национальном уровне документов, регламентирующих сроки выполнения внутригосударственных процедур в отношении подписанных международных договоров и их проектов. Участники заседания подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия в международно-правовой сфере на площадках ключевых международных организаций, в том числе универсальных.

Очередное заседание Консультативного комитета состоится в сентябре - октябре 2021 года в Минске.-0-

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