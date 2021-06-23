В Минске выявили индийский штамм коронавируса

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выявили индийский штамм COVID-19. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского варианта. Так что можно констатировать, что индийский вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах не установлена", - отметили в Минздраве.

Индийский штамм коронавируса впервые обнаружили прошлой осенью. По последним данным, он проник в 85 стран. Есть все основания предполагать, что этот вариант вируса может распространяться более эффективно по сравнению со штаммами, которые циркулировали в самом начале пандемии. "Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. Однако на данный момент нет данных, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание. Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести индийский вариант COVID-19 более спокойно", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что широкое распространение индийского штамма в первую очередь связано с несоблюдением мер предосторожности, небольшим количеством вакцинированных лиц, что не позволяет достичь необходимого уровня популяционного иммунитета.-0-