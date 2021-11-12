12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе вблизи Сеницы временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"Сегодня с 17.30 до 19.30 на 7-м км автодороги Н9033 Сеница - Прилуки - Самохваловичи запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на этом участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-