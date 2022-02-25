В Минтруда рассказали о нюансах работы в ночное время

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о нюансах работы в ночное время, сообщает БЕЛТА.

Ночным временем считается время с 22.00 до 6.00. К работе в это время нельзя привлечь беременных женщин, работников моложе 18 лет, а также инвалидов при условии, что такая работа запрещена им индивидуальными программами реабилитации. В то же время ночью с письменного согласия могут работать инвалиды, если нет ограничений в индивидуальных программах реабилитации, и женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов до 18 лет).

За работу в ночное время доплачивают. Доплата устанавливается за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы. Конкретный порядок оплаты работы в ночную смену при сменном режиме определяет наниматель в локальном правовом акте и предполагает один из двух вариантов установления доплаты: либо за каждый час работы в ночное время, либо за все часы ночной смены. Во втором случае доплата может производиться только тогда, когда работнику установлен сменный режим и смена является ночной (более 50% времени смены приходится на ночное время).

"Если смена не является ночной сменой, то доплата производится только за каждый час работы в ночное время", - подчеркнули в Минтруда.

Минимальный размер доплаты за час работы в ночное время установлен в размере 20% часовой тарифной ставки (тарифного оклада) работника. Конкретный размер доплаты устанавливается коллективным договором, соглашением, нанимателем.

Подробнее в министерстве остановились на доплатах в бюджетных организациях и в иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Так, работникам организаций здравоохранения, медицинских подразделений воинских формирований и военизированных организаций, которые оказывают экстренную и неотложную скорую медпомощь, доплачивают 60% от часового оклада работника за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы (при рабочей смене не более 12 часов), 50% - работникам, занятым на работах в чрезвычайных ситуациях, а также медработникам, оказывающим медпомощь пациентам, нуждающимся в постоянном круглосуточном наблюдении, 35% - иным, не указанным здесь работникам.-0-