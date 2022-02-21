В Минтруда рассказали об особенностях расторжения контракта в связи с выходом на пенсию

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расторжение контракта при достижении работником общеустановленного пенсионного возраста возможно досрочно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В соответствии со ст.41 Трудового кодекса срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, поступления на военную службу по контракту и иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору, а также в случае нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора.
Постановлением пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2008 года №4 выход работника на пенсию назван как уважительная причина для досрочного расторжения контракта по требованию работника.
"Работник, достигший общеустановленного пенсионного возраста, независимо от срока, прошедшего с момента достижения им данного возраста, вправе обратиться к нанимателю с письменным заявлением о досрочном расторжении контракта в связи с выходом на пенсию", - уточнили в Минтруда.
Такое письменное заявление фиксирует факт требования работника, а также дату увольнения. Наниматель должен уволить работника в тот день, дата которого указана в его заявлении.-0-