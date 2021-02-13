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13 февраля 2021, 18:14

В Минздраве рассказали, какие больницы вернутся к приему пациентов

Фото из архива
Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшалась эпидемиологическая обстановка. Отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19, хотя при этом есть незначительный рост острых респираторных инфекций. Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Брестской области с 15 февраля планируют начать прием пациентов по профилю Дрогичинская, Пружанская и Столинская центральные районные больницы. В эти дни проводятся дезинфекционные мероприятия в освободившихся отделениях и палатах. Пациенты, у которых выявляют инфекцию COVID-19, направляются в межрайонные центры.

В Витебской области ведется перепрофилирование отделений в структуре центральных районных и городских больниц. Так, с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю Городокская и Миорская центральные райбольницы, а с 16 февраля - Шумилинская ЦРБ.

В Гродненской области на следующей неделе начнется процесс дезинфекции после COVID-19 терапевтического отделения Берестовицкой центральной райбольницы.

В Гомельской области с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю инфекционное отделение Светлогорской центральной районной больницы, хирургическое и терапевтическое отделения Брагинской центральной районной больницы, гинекологическое отделение Буда-Кошелевской центральной районной больницы, отделение гнойной хирургии Калинковичской ЦРБ.

В столице в 3-й городской клинической больнице им. Клумова с 15 февраля планируют открыть для профильного приема пациентов часть отделений кардиологии, гастроэнтерологии, гнойной хирургии, хирургии, гинекологии, реанимации и урологии.

В Минской области с 15 февраля планируют принимать пациентов по профилю Смолевичская центральная районная больница (отделение неврологии), Логойская ЦРБ (часть отделений терапии и гинекологии). Также на следующей неделе начнется процесс дезинфекции в Березинской центральной районной больнице. Ожидается, что с 18 февраля часть отделений гинекологии, терапии, реанимации возобновят прием профильных пациентов.

В Могилевской области с 15 февраля планируют начать прием профильных пациентов отделения урологии и гематологии в Могилевской областной клинической больнице. А с 17 февраля планируют открыть кардиологическое отделение в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи.-0-

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