ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 21 июня 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:02 В Сомали cемь человек погибли в ходе терактов В мире
21:30 ФОТОФАКТ: Дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет" Регионы
20:56 По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП - Чуприс Общество
20:16 В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии Общество
20:12 У санитарной авиации в Беларуси есть будущее - Богдан Общество
19:58 "Витебск" победил футболистов "Минска" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:30 В многоэтажке в Киеве произошел взрыв В мире
18:51 В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали полицейские В мире
18:26 Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге Президент
18:01 БАТЭ обыграл "Белшину" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17:46 Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-23 июня Общество
17:14 Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз В мире
17:07 Правительство Великобритании готово внести изменения в законы ради предотвращения терактов В мире
17:01 Бранко Миркович покинул "Цмокi-Мiнск", перейдя в чемпионат Литвы Спорт
16:56 Врач-инфекционист Марина Терешкова: я абсолютный патриот своей специальности Регионы
16:16 Оршанский "Витэн" в четвертый раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу Спорт
16:15 ФОТОФАКТ: В Боровлянах в госпитале инвалидов войны состоялся праздничный концерт Культура
15:38 "Не могли оставить коллег в сложное время" - почему студенты-медики работают с COVID-19 Общество
15:26 В Турции ввели штрафы за нарушение масочного режима В мире
14:57 Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля пенсий Президент
14:43 Война мне до сих пор снится - интервью Регионы
14:23 В России за сутки выявили 7,7 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
13:48 "Качество, импортозамещение, экспорт" - Лукашенко назвал основные направления в следующей пятилетке Президент
13:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 37 666 пациентов с COVID-19 Общество
13:27 Ученые разработали методику определения предрасположенности к диабету у детей В мире
12:39 В Бразилии зарегистрировано более миллиона зараженных COVID-19 В мире
12:32 Франция и Испания открыли общую границу В мире
11:59 Более половины месячной нормы осадков выпало за утро в Могилеве Регионы
11:48 Лукашенко в Светлогорске открыл движение по новому электрифицированному участку железной дороги Президент
11:45 Сотни хулиганов устроили беспорядки в центре Штутгарта В мире
Все новости
Все новости
Общество
21 июня 2020, 20:16

В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии

Фото из архива
Фото из архива

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве делают все возможное, чтобы в условиях пандемии в Беларуси не допустить по возможности роста цен на лекарства и дефицита на них. Как формируется стоимость препаратов, рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

У санитарной авиации в Беларуси есть будущее - БогданУ санитарной авиации в Беларуси есть будущее - Богдан
Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказала, что около пяти лет назад Министерство здравоохранения совместно с МЧС разработало нормативные документы и закупило оборудование для большого вертолета. Он может использоваться во время массовых медицинских мероприятий для транспортировки достаточно большого количества пациентов.

"У нас есть указ главы государства по регистрации предельно допустимых цен. Под данный указ у нас попало около 850 наименований лекарственных средств. Более чем на 300 из них удалось снизить цену: где-то это в два раза, где-то даже в три - всего на 30%. Где-то еще на 30% предельно допустимые цены остались на таком же уровне. Туда попал ряд лекарственных средств, которые являются брендовыми. И естественно, во врем мире брендовые лекарственные средства стоят дорого", - рассказала о механизме образования цен на лекарства в Беларуси Елена Богдан.

Также представитель Минздрава прокомментировала ситуацию по обеспечению Беларуси в настоящее время лекарственными средствами. По ее словам, в условиях распространения коронавирусной инфекции некоторые страны, где производились субстанции для препаратов, оказались закрыты. По этой причине в Минздраве делают все возможное, чтобы не допустить в Беларуси дефицита тех или иных лекарственных средств. "Поэтому на этот период приостановлено действие указа по регистрации предельно допустимых цен. И мы себе на сегодняшний момент ставим задачу - обеспечение лекарственными средствами граждан нашей страны. Пока все эти лекарства поступают к нам по тем ценам, которые были заявлены. У нас исполняются закупки 2019 года, начинает исполняться бюджет 2020 года, - пояснила Елена Богдан. - На сегодняшний день ситуация стабильная. Но все же мы стараемся работать с иностранными компаниями, чтобы четко понимать: если они будут поднимать цены, то за счет чего будет повышение этой цены".

Заместитель министра также обратила внимание, что весь процесс обращений лекарственных препаратов в нашей стране контролируют Минздрав и МАРТ. При этом разрешение на повышение цен выносит специальная комиссия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
лекарства медицина Министерство здравоохранения
Новости рубрики Общество
Фото pravo.by По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП - Чуприс
Елена Богдан. Фото из архива У санитарной авиации в Беларуси есть будущее - Богдан
Фото из архива Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-23 июня
"Не могли оставить коллег в сложное время" - почему студенты-медики работают с COVID-19
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 37 666 пациентов с COVID-19
Фото из архива Дожди с грозами и до +28°С ожидается в Беларуси 22 июня
Главное
Александр Лукашенко "Это двенадцать Хатыней!" - Лукашенко принял участие в открытии мемориала на месте сожженной деревни Ола
Лукашенко в Светлогорске открыл движение по новому электрифицированному участку железной дороги
В Беларуси выздоровели и выписаны 37 666 пациентов с COVID-19
По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП - Чуприс
Топ-новости
"Качество, импортозамещение, экспорт" - Лукашенко назвал основные направления в следующей пятилетке
Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-23 июня
Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля пенсий
В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии
Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге
"Не могли оставить коллег в сложное время" - почему студенты-медики работают с COVID-19
Война мне до сих пор снится - интервью
Оршанский "Витэн" в четвертый раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу
Врач-инфекционист Марина Терешкова: я абсолютный патриот своей специальности
РЕПОРТАЖ: Девушки-кинологи впервые представят Беларусь на Армейских играх - история Екатерины и Злодея
Концерт, фейерверк и открытие фонтана - Минск отметит 3 июля зрелищно
Большой театр Беларуси покажет онлайн лучший оперный спектакль 2016 года
Кочанова с рабочей поездкой посетила Пинск
Прошедшие в Минске акции несанкционированные, заявлений об их проведении властям не поступало - Цуран
Каждый третий папа в Беларуси уделяет внимание раннему развитию своих детей
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.