"В мягкой перчатке железный кулак". Военный эксперт о реакции Беларуси на действия Польши

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из сверхзадач польской стороны - обострение военной ситуации на границе с Беларусью. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Алесин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Очевидно, что одна из сверхзадач, которые решает польская сторона, - обострение военной ситуации, попытка спровоцировать Беларусь на военные приготовления (может, даже и Россию), заставить передвигать крупные массы войск, сосредотачивать у границы артиллерию, авиацию", - отметил Александр Алесин.

Как известно, на приграничной территории Польша разместила группировку из 23 тыс. военнослужащих и бронетехнику. Для них на границе оборудовано 13 лагерей. На консультации и запросы Беларуси Польша никак не реагирует. Тем не менее белорусская сторона выверенно реагирует на эти провокации польской стороны, в том числе применение спецсредств в отношении беженцев, отметил военный эксперт. Вооруженные Силы Беларуси не развернули на границе ни одного взвода, однако у армии есть планы реагирования на любое развитие событий на границе.

"Может показаться, что мы проявляем некую мягкотелость. Но на самом деле в этой мягкой перчатке, как говорится, железный кулак, - образно выразился эксперт. - Мы не заинтересованы в том, чтобы доводить дело до противостояния двух военных блоков: за Польшей стоит НАТО, за Беларусью - ОДКБ".-0-