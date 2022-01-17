В МНС напомнили, для кого сохранились льготы при уплате налога на квартиру

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Среди них - отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Однако в отношении некоторых категорий граждан такая льгота сохранилась, сообщила в программе "Неделя" на СТВ заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску Ольга Тарасевич, передает БЕЛТА.

"Но не для всех льгота отменена полностью. Сохранилась льгота в отношении одной квартиры для пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, многодетных и несовершеннолетних, у кого тоже в собственности находятся квартиры", - сказала Ольга Тарасевич.

При этом, продолжила она, раньше такая же льгота существовала для жилых домов этой же категории граждан, но была привязка к тому, чтобы с ними не проживали трудоспособные граждане, которые финансово могли уплатить этот налог. Сегодня такой привязки нет, то есть достаточно того, что пенсионер является собственником жилого помещения, которое подлежит налогообложению. Льгота по одной квартире будет предоставлена ему автоматически. Если у него две квартиры, то льготироваться будет наиболее дорогая по стоимости, а квартира с меньшей стоимостью будет подлежать налогообложению.

Сумма налога на недвижимость по квартирам будет определяться налоговыми органами исходя из площади квартиры и расчетной стоимости типового квадратного метра жилья, приведенной в Налоговом кодексе. Например, налог на квартиру в многоквартирном доме в Минске общей площадью 59 кв.м составит Br48, а на квартиру 42 кв.м в Мозыре - Br25,20.

Предусмотрен порядок уплаты, распределенный на два года: до 15 ноября 2022 года нужно будет уплатить аванс - 50% от годовой суммы налога на недвижимость, а уже до 15 ноября 2023 года - доплатить полную сумму налога.-0-