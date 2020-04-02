В МВД Беларуси не видят миграционных рисков от реализации соглашения о реадмиссии с ЕС

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация соглашения с ЕС о реадмиссии не несет особых миграционных рисков для Беларуси, заявил сегодня в парламенте заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра представил сегодня в Палате представителей соглашение о реадмиссии. Беларусь и ЕС со вступлением его в силу должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

Отвечая на вопросы депутатов, Александр Барсуков отметил, что не видит особых рисков в связи с реализацией соглашения. Беларуси, по его словам, предстоит дополнительно принимать по 100 человек в год. "В основном это будут граждане РФ, стран Средней Азии. С этим мы справимся. Проблем здесь я никаких не вижу", - сказал он.

Замминистра рассказал о создании инфраструктуры для содержания иностранцев. "Мы работаем совместно с Госпогранкомитетом, соответствующими структурами Евросоюза. Нам такая помощь выделена. Только на создание пунктов, в которых они будут находиться, предоставляется около $2,8 млн. Один из них будет размещен в Жодино, второй - в Полоцке", - пояснил Александр Барсуков. Пункт в Жодино рассчитан на 115 человек, в Полоцке - примерно на 40.

Беларусь уже имеет международные договоры о реадмиссии с Турцией, Казахстаном, Россией, Грузией и Украиной. Учитывая географическое положение страны, реализация таких соглашений служит эффективным средством противодействия незаконной миграции. "Мы ежегодно выдаем по 200 иностранцев, а принимаем единицы", - отметил Александр Барсуков.

Как сообщалось, Палата представителей ратифицировала сегодня соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.-0-

Белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Беларусь и Европейский союз подписали 8 января в Брюсселе.