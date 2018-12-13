В МВД назвали самые популярные среди угонщиков марки автомобилей

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярностью среди угонщиков в Беларуси пользуются автомобили "Фольксваген", "Форд" и "Опель". Намного реже оперативникам приходится искать похищенные МАЗы, советские "москвичи" и УАЗы. При этом 96% угнанного и похищенного транспорта белорусские сыщики находят и возвращают законным владельцам, сообщили БЕЛТА в МВД.

Больше всего угонов фиксируется в выходные дни и пятницу. Чаще других жертвами угонщиков становятся автовладельцы в Минске и Минской области, самая спокойная в этом плане обстановка в западных регионах страны.

Ежегодная раскрываемость в среднем составляет около 90%, рассказали в главном управлении уголовного розыска МВД. Правоохранители обратили внимание, что за последние несколько лет не было ни одного потерпевшего, которому бы не вернули автомобиль, обнаруженный после угона в России.

С начала 2018 года в Беларуси зарегистрировано более 750 угонов и краж транспорта. В главке отметили, что портрет среднестатистического угонщика составить сложно. Им может оказаться и 14-летний школьник, и человек в возрасте. Нередко угоны совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Поводом может послужить и небрежность автовладельцев, которым милиция рекомендует пользоваться охраняемыми стоянками или гаражами, не оставлять машину незапертой даже на несколько минут и не хранить ключ-дубликат в салоне. "Избежать проблем также помогут системы сигнализации и противоугонные средства. Отпугнуть преступников может и скрытая маркировка транспорта - в случае угона с ее помощью автомобиль найдется быстрее", - посоветовали в МВД.-0-