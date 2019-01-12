В МВД разъяснили, как иностранцам избежать отказа в электронной регистрации

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система электронной регистрации через интернет временно въезжающих в Беларусь иностранцев начала работать с 2 января. По последним данным, ею воспользовались 420 иностранцев, из которых 194 неудачно. В МВД разъяснили причины, а также рассказали, как этого избежать. Соответствующая информация размещена на сайте милицейского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Начальник управления организационно-аналитической работы и информатизации Департамента по гражданству и миграции МВД Владимир Кузуро отметил, что в министерстве анализируют статистику по всем обращениям к системе, независимо от того, прошла процедура регистрации успешно, либо пользователю было отказано и рекомендовано лично обратиться в ближайшее подразделение по гражданству и миграции. "Дело в том, что система сверяется со многими базами данных и сопоставляет полученные сведения. Если хоть один символ в паспортных данных будет введен неверно, неправильно указана дата пересечения границы, не заполнены или некорректно заполнены необходимые поля, в регистрации будет отказано. Абсолютное большинство отказов произошли как раз по причине неверного заполнения реквизитов заявления", - обратил внимание он.

В МВД подробно рассказали обо всех этапах регистрации. "Через любой браузер необходимо зайти на единый портал электронных услуг portal.gov.by, выбрать язык работы, создать личный кабинет, используя адрес электронной почты. Затем в личном кабинете во вкладке "Доступные услуги" выбрать категорию "Гражданство и миграция". Код услуги регистрации иностранцев - 200.12.14.1. После нужно заказать услугу, заполнить заявление. В нем необходимо указать фамилию и имя иностранца в латинице или кириллице, как написано паспорте (достаточно одного варианта), сведения о паспорте, страховке, дату въезда в страну, адрес, где он будет проживать. Присутствует и графа с визой, но если, к примеру, иностранец приезжает в рамках безвизового режима, заполнять ее не нужно. Необходимо внимательно и корректно вписывать информацию во все обязательные для заполнения поля", - напомнили в министерстве. Затем нужно проверить все данные и отправить заявление, нажав на соответствующую кнопку. Через несколько секунд должно прийти сообщение об успешной регистрации. Если сведения не совпадают, система порекомендует обратиться в подразделение по гражданству и миграции.

Регистрироваться должны все иностранцы, временно пребывающие в Беларусь. Граждане Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана могут находиться в Беларуси до 30 дней без регистрации, россияне - 90 дней. Если они собираются пробыть дольше, то нужно получить разрешение на временное или постоянное проживание в зависимости от целей въезда. Если иностранцы, приехавшие по безвизу, хотят остаться в Беларуси больше 5 дней (воскресенья и праздничные дни не в счет), им также нужно будет зарегистрироваться. Срок регламентируется международными договорами, заключенными с разными странами. В основном это до 90 дней в календарном году.

Обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции по месту пребывания придется в двух случаях: если иностранец захочет продлить регистрацию по тому же адресу, оформленную в электронной форме, или если он прибыл в Беларусь через границу с Россией. Если иностранцы проживают в гостиницах, санаториях, агроусадьбах, то их там зарегистрируют и выдадут вкладыш к паспорту.

Иностранцу необязательно иметь при себе подтверждение электронной регистрации. Достаточно сообщить о ней, например, сотруднику органа пограничной службы при выезде из страны. Можно сохранить скриншот ответа об успешной регистрации или распечатать вкладыш, это ускорит процедуру проверки.

В МВД просят обращаться в Департамент по гражданству и миграции по поводу всех проблемных вопросов с электронной регистрации. Сделать это можно в рабочее время по телефону 218-55-08. Обращения примут также в службе технической поддержки НЦЭУ по телефону 229-30-00, дополнительный 713.-0-