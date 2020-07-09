В Национальном аэропорту Минск презентовали возможности дружественной детям границы

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) запустили совместную инициативу "Граница, дружественная детям". В качестве отправной точки партнерства выбрали Национальный аэропорт Минск, где сегодня презентовали новшества, которые сделают путешествие с детьми комфортным, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект подразумевает создание комфортных и дружественных условий в пунктах пропуска для выезжающих из Беларуси семей с детьми. С этого дня пассажирам аэропорта стали доступны четыре специально выделенные кабины паспортного контроля (по две в залах прилета и вылета), информационные стенды с материалами по ответственному родительству, правам ребенка, профилактике инфекционных заболеваний. Для самых маленьких пассажиров дополнительно оснастили игровую зону: здесь появился стол для развивающих игр, интерактивная песочница, несколько детских автомобилей, красочные фотозоны и другое.

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заметил, что совместная инициатива будет развиваться в пограничных пунктах по всей Беларуси. "В наших совместных с ЮНИСЕФ планах на ближайшие годы - развитие других направлений инициативы "Граница, дружественная детям": создание детских площадок вблизи международных пунктов пропуска и на пограничных заставах, совместные акции и мероприятия, направленные на поддержку детей, пересекающих белорусскую границу, и детей пограничников", - сказал он.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар обратил внимание на то, что в нашей стране принимается большое количество мер для безопасности и благополучия детей. "Эта наша первая инициатива на пространстве бывшего СССР, где в аэропорту появилась граница, дружественная детям. Это позволит маленьким пассажирам с удовольствием провести время в ожидании посадки на самолет. Надеемся, теперь детям будет интереснее проходить паспортный контроль и находиться в аэропортах", - отметил представитель международной организации.

Генеральный директор аэропорта Вячеслав Хороненко добавил, что на территории аэропорта обустроены детские игровые площадки не только в здании аэровокзала, но и на свежем воздухе, действуют комнаты матери и ребенка для пеленания и кормления малышей, созданы удобства для детей с ограниченными возможностями.-0-