4 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск станет больше установок дезинфекции. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В качестве мер по недопущению распространения коронавируса в местах общего пользования и служебных помещениях аэропорта установлено 60 дозаторов с дезинфицирующим средством, а также 25 сенсорных диспенсеров. В ближайшее время их появится еще 25 штук. Также создан резерв средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Для обеззараживания воздуха в помещениях с большим скоплением людей установлены бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха. Они есть в союзном и международном секторах прилета, в транзитной зоне, в комнате матери и ребенка, в помещениях для персонала.

Чаще проводится уборка и дезинфекция общественных и служебных помещений, а также перронных автобусов, которые перевозят пассажиров от терминала к самолету и обратно. Для этого на рабочих сменах увеличили количество сотрудников, они снабжены средствами индивидуальной защиты.

Обеззараживающие мероприятия проводятся с помощью дезинфицирующих средств (гексадекон 2%): протираются поверхности перил, поручней, ручек дверей, поверхности стекол, пол, стены.

Национальный аэропорт Минск продолжает работать по рекомендациями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса в Беларуси. В аэропорту с 4 февраля действует оперативный штаб, который координирует действия по этому вопросу. В заседаниях штаба участвует администрация аэропорта, а также сотрудники ГУ "Медицинская служба гражданской авиации" и санитарно-карантинного пункта.-0-