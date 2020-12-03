В Нетании посол Беларуси принял участие в возложении венков к монументу Победы Красной армии

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев принял участие в церемонии возложения венков к подножию монумента Победы Красной армии над нацистской Германией в городе Нетания. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в дипломатической миссии Беларуси в Израиле.

В мероприятии участвовали главы дипмиссий России, Беларуси и Казахстана, заместитель генерального директора Министерства иностранных дел Израиля, а также представители городских администраций Нетании и Лода, некоторых израильских ветеранских и общественных организаций.

Возложение венков состоялось по инициативе посольства Российской Федерации в Израиле в связи отмечаемым 3 декабря на ее территории Днем неизвестного солдата и продолжило серию мероприятий, проводимых в течение года при участии белорусского посольства по случаю празднования 75-летия окончания Второй мировой войны.-0-