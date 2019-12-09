В новогодние дни в Беларуси без внимания не останется ни один ребенок - Кадлубай

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогодние дни в Беларуси без внимания не останется ни один ребенок, заявил сегодня журналистам заместитель министра образования Александр Кадлубай, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы даем старт благотворительной акции "Наши дети". Самый главный ее посыл, чтобы без внимания в Беларуси не остался ни один ребенок, чтобы эта акция дошла в каждое учреждение, в каждый дом. В первую очередь подчеркиваем, что охватываем определенные категории детей, которые в силу определенных обстоятельств остались без внимания и поддержки взрослых. Поэтому государство в эти чудесные дни особый акцент делает на эти категории", - рассказал Александр Кадлубай.

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