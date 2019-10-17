В Новой Боровой появится квартал с большим городским парком

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Застройщик "А-100 Девелопмент" презентовал новый квартал "Центральный парк" в районе Новая Боровая, передает корреспондент БЕЛТА.

Главной достопримечательностью квартала станет большой городской парк. Площадь квартала практически равна уже существующей Новой Боровой, а парк займет территорию пяти футбольных полей.

Как рассказала директор компании "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик, все те стандарты, которые сформировались за пять лет строительства, будут воплощены в "Центральном парке". "Мы показали стране совершенно новый подход к строительству жилья и созданию комфортной среды. Это касается и архитектуры, и благоустройства, и зон для разных групп жителей, и инновационных решений, и технологий строительства. Но главная фишка, конечно, - большой парк в центре жилого квартала. Сегодня это один из новейших трендов в формировании комфортной жилой среды в городе", - отметила она.

Квартал продемонстрирует лучшие архитектурные решения и актуальные планировки квартир, а также наиболее удачные элементы благоустройства и озеленения. В "Центральном парке" разместится много объектов социальной и коммерческой инфраструктуры: детские сады, школы, торговые центры, спортивный комплекс, паркинги, главная торговая улица и др. При этом застройщик сохранит концепцию закрытых дворов, свободных от машин.

В парке, который расположится внутри нового квартала, сконцентрируются зоны отдыха, локации для занятий спортом, арт-пространство, площадки для детей разного возраста, площадки для выгула и игр с домашними питомцами. Кроме того, парк будет использоваться как центральная площадь всего района, где застройщик по-прежнему будет проводить традиционные праздники, мероприятия и мастер-классы для жителей. Сегодня эта площадь располагается на территории квартала «Кедровый».

Большое внимание уделят озеленению. В квартале высадят как взрослые деревья, так и молодые растения, закупленные в специальных питомниках. Именно такой подход позволит с самого начала создать атмосферу городского парка. Однако по-настоящему зеленым парк станет через несколько лет, когда все растения приживутся и разрастутся. Кроме того, запланировано ввести строгие меры безопасности: круглосуточное видеонаблюдение без слепых зон, вход на территорию только жителей квартала.

Строительство уже началось. Первая очередь – это пять домов от шести до шестнадцати этажей, возводимых из однослойных панелей производства Гомельского ДСК. Площади квартир составят 27-112 кв. м. Покупателям будут доступны самые современные и комфортные планировки. Так, в продаже появятся квартиры с мансардами, открытыми террасами на первых этажах и на крышах, квартиры-студии с ремонтом и хобби-комнатами, евро-квартиры и с окном на кухне у рабочей поверхности. Конечно, застройщик предложит и привычные одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Квадратный метр в "Центральном парке" будет стоить от $1270.

Сейчас район Новая Боровая состоит из четырех построенных и трех строящихся кварталов. Возведено около 5 тыс. квартир. До конца текущего года численность жителей составит более 15 тыс., а к 2022 году превысит 35 тыс. Здесь работают два детских сада, по проекту их станет восемь. Кроме того, 1 сентября 2020 года двери откроет первая из четырех запланированных школ будущего, а в перспективе появится и поликлиника. В районе работают магазины, кафе, рестораны, аптека, пекарни, фитнес-студии, развивающие центры для детей, центры бытовых услуг, школы иностранных языков, экомагазин, стоматология, салоны красоты, магазины цветов и др.

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