В "Новой Гуте" с 1 июля начнется эксперимент по дезинфекции транспорта

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобили, въезжающие в Беларусь через пункт пропуска "Новая Гута" (сопредельный украинский - "Новые Яриловичи") будут подлежать дезинфекции. Нововведение определено указом Президента №162 "О проведении эксперимента по дезинфекции транспортных средств" от 26 апреля 2021 года. Эксперимент будет проводиться с 1 июля по 1 октября текущего года, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Дезинфекции подлежат автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные как в Беларуси, так и за ее пределами. Услуга по обязательной дезинфекции транспортных средств оказывается ООО "БелГлобалГарант" на основании договора, который считается заключенным со дня приобретения соответствующей контрольной марки. Указанные контрольные марки приобретаются в местах продажи, организованных ООО "БелГлобалГарант", в пункте пропуска через госграницу "Новая Гута" у РУП "Белгосстрах" и ОАО "АСБ Беларусбанк".

Приобретенную контрольную марку водитель или владелец транспортного средства должен предъявить сотруднику органов пограничной службы, осуществляющему проверку документов при въезде в Беларусь.

Сотрудник органов пограничной службы проверяет наличие контрольной марки у въезжающего в Беларусь водителя или владельца транспортного средства, нарушает ее целостность и возвращает предъявителю.

При отсутствии у водителя или владельца транспортного средства контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не подлежит въезду в Беларусь. После прохождения необходимых видов контроля водитель направляется к месту дезинфекции транспортного средства, которое расположено за пределами территории пункта пропуска.-0-