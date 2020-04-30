В новой редакции декрета расширят понятие иностранной безвозмездной помощи - Кудревич

30 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Новая редакция декрета об иностранной безвозмездной помощи рассматривалась сегодня на совещании у Президента Беларуси. Глава государства в целом одобрил предложенные подходы, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Игорь Кудревич по итогам совещания сказал журналистам, что состоялось обстоятельное обсуждение проекта декрета, который подготовлен в новой редакции. Он подчеркнул, что требование Президента - взвешенно подходить к этой теме.

"Беларусь нуждается в поступлении иностранной безвозмездной помощи, поэтому все должно быть обоснованно, выверено и не вызывать никаких сомнений. В целом главой государства поддержаны все подходы, изложенные в проекте документа", - сказал директор департамента.

Проектом предусмотрено расширение понятия иностранной безвозмездной помощи. "Если ранее под данной помощью понимались деньги и товары, поступившие от иностранных организаций, то сейчас предлагается закрепить в том числе услуги, работы либо товары, приобретенные за деньги иностранной безвозмездной помощи", - сообщил Игорь Кудревич.

По его словам, соответственно меняются подходы к налогообложению иностранной безвозмездной помощи. "Учитываются интересы и физических лиц, возможность их обращения за освобождением от налогообложения. От налога могут быть освобождены и вторичные получатели этой помощи, что очень важно. Это будут единые подходы", - отметил директор департамента.

На совещании большое внимание было уделено такому понятию, как плата за регистрацию помощи. "Принято принципиальное решение, что плату за регистрацию иностранной помощи взимать только с той части помощи, которая не идет на социальные нужды. Это так называемые общехозяйственные расходы организаций, которые не освобождаются от налогов, таможенных сборов и пошлин, - пояснил Игорь Кудревич. - Плата за регистрацию помощи пойдет на обеспечение работы подразделений департамента, которые непосредственно занимаются сбором документов, консультированием организаций - получателей помощи, подготовкой предложений, получением заключений компетентных органов, то есть технической работой, связанной с регистрацией иностранной безвозмездной помощи. Плата будет в небольшом объеме".-0-