Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Для тех, кто хотел приобрести собственную квартиру, предложение, с которым вышла на рынок компания "Дана Холдингз", стало настоящей сенсацией. Длительная, до 10 лет, рассрочка на покупку квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" прямо от застройщика - это реальный способ решения квартирного вопроса для многих белорусских семей со стабильным доходом.

Вкратце напомним, как это работает. Покупатель, выбрав квартиру, должен оплатить от 30% ее стоимости. Сделать это можно как собственными средствами, так и с привлечением выгодного кредита от банка-партнера. Оставшуюся сумму необходимо будет вносить равными выплатами на протяжении всего срока рассрочки. Таким образом, для 10 лет - это 120 выплат. Ни процентов, ни справок о доходах, ни поручителей, ни долгого ожидания решения. Рассрочку предоставляет непосредственно застройщик. В "Дана Холдингз" убеждены, что возможность приобрести свое жилье должна иметь каждая белорусская семья со стабильным доходом.

"Минск Мир" известен уже далеко за пределами страны. Сюда приезжали руководители Сербии и Черногории, посещали спортивные делегации во время II Европейских игр, его высоко оценивали ведущие мировые архитекторы, интерес к нему проявляли инвесторы из Дубая, Москвы, Вильнюса, Киева, многих других городов мира. На выставке в Дубае проект получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы 2018 года.

"Минск Мир" - самый масштабный комплекс в Европе

Особенность этого проекта в том, что комплексная, тщательно спланированная застройка ведется на огромной территории бывшего городского аэропорта практически в центре Минска. Более 340 гектаров площади и 550 зданий и сооружений - это более 3 млн кв. метров жилых и коммерческих помещений. Поквартальная застройка предполагает наличие в комплексе всей необходимой социальной инфраструктуры - магазины и торговые центры, поликлиники и медицинский центр, спортивные сооружения и объекты культуры, объекты сферы услуг и паркинги. Буквально в каждом квартале будет построена или школа, или детский сад. Здесь же будет разбит большой современный парк с аттракционами, детскими и спортивными площадками, скульптурными арт-объектами и тихими аллеями.

Именно здесь буквально на днях начнется строительство Международного финансового центра Minsk World - сердца деловой жизни комплекса. МФЦ призван стать точкой притяжения иностранных инвестиций в страну, а также прямо и косвенно способствовать созданию в Беларуси тысяч новых рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World

Работы на этой площадке начались в 2015 году, и за это время сданы в эксплуатацию девять высотных жилых зданий и самый большой в стране паркинг. Завершить строительство всего комплекса застройщик намерен в 2027 году. Первым о полной готовности уже в следующем году отчитается квартал "Эмиратс Люкс".

Квартал "Эмиратс Люкс"

На сегодняшний день к покупке предлагаются квартиры в семи кварталах комплекса - это больше 20 домов. Для того, чтобы уровень покупательского спроса к жилью в комплексе "Минск Мир" был более понятен, отметим, что примерно треть жилых зданий комплекса распроданы полностью - свободных квартир там больше нет.

Буквально на днях, 2 декабря, застройщик объявил о начале рождественской акции - стартовали продажи квартир в двух новых домах квартала "Северная Америка" - "Лос-Анджелес" и "Ванкувер". И сразу же всплеск покупательского интереса!

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Ванкувер"

О том, насколько популярен комплекс "Минск Мир" у покупателей, можно было судить по недавней акции "День и ночь продаж", которую застройщику из-за ажиотажного спроса на квартиры пришлось продлевать - вместо одних суток, как планировалось, она продлилась три дня - с пятницы по понедельник.

Недавно прошла акция "День и ночь продаж" и квартиры в комплексе "Минск Мир" вызвали ажиотажный спрос

Конечно же, людям нравится перспектива жить в современном и практичном районе в центре столицы. В домах красивой архитектуры, с необычными для нашей страны, чисто европейскими решениями - такими, как дизайнерское лобби вместо привычного подъезда, скоростные лифты от самого известного производителя компании OTIS, панорамное остекление, балконы и застекленные лоджии, свободные планировки.

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Ванкувер"

Дизайнерское лобби дома "Ванкувер"

У каждого дома - свои особенности, но уровень архитектурных решений неизменно высок, ведь вместе с белорусскими проектировщиками в "Дана Холдингз" активно работают авторитетные специалисты из многих стран мира.

Для белорусского покупателя сегодня важен уровень жизни, который будет задавать новостройка. Но в не меньшей степени его волнует и материальная сторона вопроса - финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, оказались очень привлекательными.

Об этом говорили многие во время акции "День и ночь продаж".

Например, Елена Юрьевна пришла выбрать однокомнатную квартиру в комплексе "Минск Мир" - как призналась женщина, "для ребенка". И сразу же решила воспользоваться рассрочкой!

Елена Юрьевна, покупатель

- Нам очень импонирует, что есть рассрочка на 10 лет без переплат. Получается фиксированная сумма платежа на протяжении всего срока. Надо лишь принести 30% стоимости квартиры - и спокойно участвовать в строительстве. Нравится также, что дом, который мы выбрали, будет готов уже в конце 2020 года.

Комплекс "Минск Мир" Елена Юрьевна выбрала потому, что живет по соседству - на семейном совете было решено далеко не разъезжаться. Но близость к дому родителей - не единственная причина покупки!

- В комплексе "Минск Мир" запланирована очень развитая инфраструктура, в том числе метро, и это в будущем будет один из самых развитых районов Минска! - обосновывает свой выбор покупательница.

Марина с супругом Юрием и сыном Владиславом с домом, в котором им хочется жить, определились быстро.

Марина с супругом Юрием и сыном Владиславом

- Мы выбрали дом "Танго" в квартале "Мировых танцев". Хорошее месторасположение, близость к работе, а в будущем там запланирована постройка школы, даже двух, а мы уже к учебе готовимся. Транспортное сообщение хорошее, метро в будущем рядом появится, торговые центры, детские сады, магазины, - перечисляет Марина.

Семья еще решает, какой финансовый инструмент использовать для покупки жилья.

- Рассрочка очень привлекательна: на 10 лет равными платежами - это очень удобно! Но и кредиты по партнерским программам нам нравятся. Например, в одном из них первые два года ставка очень низкая, позже - чуть повыше, но вполне приемлемая, - отмечают супруги.

Воспользоваться длительной рассрочкой легко! Для того, чтобы приобрести собственную квартиру, даже документы собирать не придется - только взять паспорт и выбрать дом, который по душе. И распределить выплаты за покупку на срок до 10 лет!

Все подробности о предлагаемых квартирах в комплексе "Минск Мир" - на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А получить необходимую консультацию и приобрести жилье в рассрочку в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 - в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

Встречайте Новый год с новой квартирой!

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