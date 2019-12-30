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30 декабря 2019, 09:00

В Новый год – с новым домом! Праздничная акция и подарки: пусть исполняются самые заветные новогодние мечты – о собственной квартире!

В атмосфере предпраздничной суеты самое время подвести итоги, вспомнив важнейшие моменты уходящего года. А можно успеть создать еще один, главный повод для гордости в уходящем году – стать владельцем столичной квартиры! Такое завершение года уж точно запомнится! Тем более, что в комплексе "Минск Мир" объявлена праздничная акция – квартиры можно приобрести на особых праздничных условиях. Еще один приятный сюрприз – это великолепный новогодний подарок от застройщика, который ждет всех, кто заключит договор на приобретение квартиры с 30 декабря по 5 января! Лучше поторопиться – и войти в Новый год с новой квартирой в комплексе "Минск Мир"! А с длительной рассрочкой от застройщика эта мечта станет реальностью!

Мечты должны исполняться! И очень важно, когда наилучшие новогодние пожелания получают вполне реальное обоснование. Так, благодаря 10-летней рассрочке владельцами квартир в крупнейшем строительном проекте Европы – в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" в уходящем году уже стали тысячи семей. Праздничная акция делает эту возможность еще более реальной и близкой!

Привлекает людей как доступность рассрочки, которую могут позволить себе практически все семьи со стабильным доходом, так и прозрачность, и понятность этого финансового инструмента.

Крупнейший строительный проект Европы – многофункциональный комплекс "Минск-Мир"
Крупнейший строительный проект Европы – многофункциональный комплекс "Минск-Мир"

Судите сами: чтобы купить квартиру, достаточно внести сумму от 30% ее стоимости, а остальные платежи совершать ежемесячно равными долями в течение выбранного срока рассрочки – до 10 лет.

Легко подсчитать выгоду, ведь средства вы будете отдавать в счет оплаты своей квартиры, при этом уже проживая в ней после сдачи дома без переплат банковских процентов!

Кстати, для оформления договора покупки жилья в рассрочку нужен только паспорт и сумма на первоначальный взнос. Ни процентов, ни справок о доходах, ни поручителей, ни долгого ожидания решения. Рассрочку предоставляет непосредственно застройщик.

К слову, даже проблему первого взноса вполне можно решить – сумму до 40 тысяч рублей готов прокредитовать банк-партнер по специальной программе, и оформить кредит можно прямо в отделе продаж "Дана Холдингз".

Конечно, если вы не любите ждать, то можно купить жилье сразу и тем самым получить существенные скидки. При этом оплатить квартиру можно как собственными, так и кредитными средствами.

Есть варианты и покупки жилья в кредит благодаря партнерским программам с ведущими банками. В первый год ставка по кредиту в АСБ "Беларусбанк" составит 4,99% годовых, а по программе "БПС-Сбербанка" – 6,99% первые два года. Кредиты предоставляются на срок до 20 лет и на сумму до 90% стоимости жилья.

Выбор за вами!

А выбор квартир в комплексе "Минск Мир" огромен – в продаже более двух десятков домов в семи строящихся кварталах. При их проектировании были применены лучшие архитектурные и дизайнерские решения, благодаря чему каждый дом имеет индивидуальный внешний вид. В строительстве используют только современные технологии энергосбережения и самые качественные, экологически безопасные материалы.

Каждый дом комплекса "Минск Мир" имеет индивидуальный внешний вид
Каждый дом комплекса "Минск Мир" имеет индивидуальный внешний вид

У каждого дома комплекса "Минск Мир" - свой характер, своя индивидуальность. Но есть и общие черты – и это преимущества проектов компании "Дана Холдингз", которые и делают предложения застройщика особенно интересными!

Дизайнерское лобби – непременный атрибут всех домов комплекса "Минск Мир". И это не просто красивый и просторный вестибюль, а четко организованное пространство для максимального комфорта – стойка консьержа,

зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев. Есть также колясочные или байк-боксы для хранения велосипедов.

Дизайнерское лобби в каждом доме – фирменная фишка компании "Дана Холдингз"
Дизайнерское лобби в каждом доме – фирменная фишка компании "Дана Холдингз"

В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS, ведущего мирового производителя. Сколько бы этажей ни было в здании, подняться даже на самый верх – дело нескольких секунд. При этом в некоторых домах буду установлены панорамные лифты – а это придает жилому зданию особый стиль и шарм.

Особое внимание – инсоляция помещений, поэтому в квартирах применяется панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы. Света и воздуха будет много в каждой комнате! Важный нюанс – даже самые небольшие по площади квартиры-студии имеют не менее двух проемов – оконный и балконный!

И, конечно, свободная планировка – благодаря этому хозяева квартир имеют возможность создать именно то пространство, которое им нужно, и самостоятельно определить количество и размеры комнат в своем жилье.

Все квартиры – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все квартиры – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингз" – скоростные лифты OTIS
Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингз" – скоростные лифты OTIS

В целом многофункциональный комплекс "Минск Мир" – это особый и ни на что не похожий новый район белорусской столицы. Поражают не только его размеры – не случайно "Минск Мир" признан самым масштабным комплексом Европы. И даже не то, что это по-настоящему европейский, самый современный архитектурный проект.

Главное, что весь комплекс – это тщательно продуманная организация жилого пространства. Принцип "город в городе" подразумевает, что вся необходимая для жизни современного человека инфраструктура будет здесь же, что называется, в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, а также международный медицинский центр. В каждом квартале будут построены школа или детский сад, а во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки.

Внутренняя территория кварталов будет свободна от движения машин. При этом автовладельцам можно будет легко припарковать свои автомобили на многочисленных открытых парковках по периметру кварталов или на многоуровневых крытых паркингах. Первый из них уже был введен в эксплуатацию в уходящем году и многих поразил своими размерами и продуманными технологиями – девять этажей и умная система доступа и хранения автомобилей.

Комплекс расположен практически в центре столицы, рядом с центральным железнодорожным вокзалом, при этом практически в его границах будут находиться две новые станции метро, а также многочисленные остановки наземного транспорта – на всех основных магистралях, проходящих через комплекс.

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который призван на основе цифровых технологий привлечь значительный инвестиционный капитал различных стран мира, стать мостом между финансовыми потоками Запада и Востока. А еще способствовать созданию тысяч прямых и косвенных рабочих мест как в Минске, так и по всей Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" уже в скором будущем смогут пешком добираться до офисов своей престижной и любимой работы.

А любимым местом семейного досуга несомненно станет крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл" – с многочисленными магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

Важен и экологический аспект – в самом центре комплекса "Минск Мир" будет разбит огромный современный парк, который призван стать зеленым поясом всей застраиваемой территории. Его площадью составит 10 гектаров, и это тоже будет современная интерпретация городского парка, в котором предусмотрены все ожидаемые функции – места для отдыха и прогулок с животными, детские и спортивные площадки, аттракционы, фонтаны и скульптурные композиции. И море зелени и цветов!

Кстати, наслаждаться красотой парка можно будет и во время велопрогулок –удобные велодорожки свяжут все кварталы комплекса "Минск Мир" в единый "велокомплекс".

Словом, в комплексе "Минск Мир" все продумано до мелочей для вашей комфортной, активной и счастливой жизни! И в Новый год можно войти с новым домом – современным, уютным, комфортным. Если есть желание cделать для себя и своей семьи самый главный новогодний подарок, не надо откладывать праздник!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, и даже в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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