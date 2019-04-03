В областных турах проекта "Королева Весна" примут участие 59 студенток

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В областных турах республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019" примут участие 59 белорусских студенток, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

"БРСМ продолжает весеннюю студенческую эстафету областных и Минского городского туров республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна", в котором в общей сложности принимают участие 59 самых талантливых и грациозных студенток Беларуси. Сегодня конкурс стартовал в Бресте. Участницами областного этапа стали восемь самых ярких девушек, представительниц четырех вузов Брестской области", - рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, первый день конкурсантки посвятили добрым делам: с подарками и концертной программой они посетили Брестский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, который находится в деревне Волки. Сегодня у них состоялась фотосессия у знаковых объектов к 1000-летию города и интеллектуально-развлекательная игра. Второй день будет насыщен мероприятиями по здоровому образу жизни, девушки посетят спортивные объекты региона и сдадут нормы ГТО. 5 апреля в актовом зале Брестского государственного технического университета состоятся финальное шоу и конкурсная программа.

Минск будет выбирать "Королеву Весну" 8 апреля. Участие в конкурсе примут представительницы 12 вузов столицы. Шоу пройдет под общей концепцией "Будь собой: красота в искусстве". Студентки проявят свои таланты в тематических дефиле: "Изобразительное искусство", "Хореография", "Музыка", "Кино. Оскар". Еще одним испытанием станет ораторский конкурс, в котором девушки должны будут представить свою профессию в аспекте искусства и мирового художественного наследия. Артистические таланты студентки продемонстрируют в творческих номерах. Гостям праздника будет представлена фотовыставка "Девушка как искусство", а запечатлеть себя и своих друзей можно будет в интерактивной фотозоне "Будь собой". Кроме того, пройдут батлы чирлидеров.

10 апреля проект сделает остановку в Гродно. Конкурс состоится в Гродненском государственном аграрном университете. Областной этап конкурса "Королева Весна" представит собой увлекательную шоу-программу, состоящую из различных испытаний. Девяти самым артистичным студенткам области предстоит презентовать себя жюри в видеороликах, которые расскажут о наиболее ярких сторонах личности девушек, конкурсе ораторского мастерства "Личность о личном", в котором участницы поделятся событием, изменившем их жизнь, проявить себя и в других испытаниях.

В этот же день "Королеву Весну" будет выбирать и Могилевская область. Действо пройдет в актовом зале культурно-спортивного центра РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги". В красочном студенческом шоу выступят восемь девушек. Им предстоит принять участие в дефиле-представлении, дефиле в вечерних нарядах и в образе юных спортсменок, ведь в этом году в Беларуси пройдет одно из важнейших спортивных событий - II Европейские игры. К слову, в 2016 году могилевчанка Мария Сидоренко стала обладателем титулов "Королева Весна Беларуси - 2016" в белорусском туре и "Первая вице-королева Весна-2016" в международном финале конкурса.

Областные этапы проекта в Гомеле и Витебске пройдут 11 апреля. В этот раз на корону претендуют 9 самых очаровательных студенток Витебской и 13 Гомельской областей. Как ожидается, в конкурсных испытаниях найдет отражение тема Года малой родины.

Проведение республиканского тура конкура запланировано на 26 апреля в Минске. Международный финал, учредителями которого являются БРСМ и Российский союз молодежи, в этом году пройдет в России в начале июня под новым брендом "Международный конкурс грации и артистического мастерства "Королева Студенчества" и объединит студенток из стран БРИКС и ШОС. Главной задачей конкурса является выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого спорта и творчества.-0-