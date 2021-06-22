В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 970 фур

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00 22 июня, выезда ожидают более 970 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, "Урбаны" - более 30.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 50 большегрузов, "Котловка" - более 200, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 110, "Привалка" - более 90.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 120 фур, "Берестовица" - более 80.-0-