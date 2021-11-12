В ОДКБ подвели итоги миротворческого учения

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заключительный этап совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021", которое проходило с 8 ноября, состоялся сегодня в Татарстане (Российская Федерация) на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

"Главными задачами являлись совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления войск (коллективных сил) ОДКБ в организации действий подчиненных войск и управлении ими при выполнении задач по предназначению, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ, в ходе проведения операции по поддержанию мира", - отметили в пресс-центре.

В учении под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ генерал-полковника Александра Лапина участвовали воинские контингенты государств - членов ОДКБ, подразделения военной полиции, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего в учении приняли участие 1,8 тыс. человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран - участниц ОДКБ, а также около 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

"В ходе практических действий основные усилия Коллективных миротворческих сил ОДКБ были сосредоточены на создании зон разъединения (буферной, демилитаризованной) и на организации контроля за действиями конфликтующих сторон с целью создания условий для заключения мирных соглашений, - проинформировали в пресс-центре. - По замыслу учения, КМС ОДКБ в соответствии с решением Совета коллективной безопасности подготовили и провели миротворческую операцию по поддержанию мира в зоне ответственности, глубиной 32 километра и шириной 98 километров. В буферной зоне участники учения оборудовали 48 наблюдательных постов и 19 контрольно-пропускных пунктов, а также взяли под охрану 11 важных государственных объектов. Они отработали вопросы совместных действий на блокпостах и при сопровождении колонн с гуманитарным грузом".

В ходе учения подробно были проработаны вопросы подготовки и ведения патрулирования, контроля передвижения беженцев, сопровождения колонн с гуманитарным грузом при активной поддержке армейской авиации и беспилотников, применения инженерно-штурмовых групп, выполнения мероприятий комплексной безопасности с использованием новейших средств радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ", "Силок", "Поле-21", систем охраны и наблюдения.

"12 ноября состоялся финальный этап учения, в ходе которого проведена миротворческая операция по поддержанию мира в зоне ответственности, - сообщили в пресс-центре. - В общей сложности разыграно четыре тактических эпизода, в ходе которых подразделениями отработаны задачи постконфликтного урегулирования. В целях предотвращения гуманитарной катастрофы для мирных граждан был развернут лагерь беженцев. Коллективные миротворческие силы ОДКБ осуществили помощь местным жителям в поиске родных, оказали медицинскую и психологическую помощь, обеспечили временное размещение людей, вынужденных покинуть свои дома".

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на церемонии закрытия учения отметил, что в ходе отработки практических действий были детально отработаны вопросы формирования и слаживания объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, а также практические действия национальных миротворческих контингентов в ходе выполнения учебно-боевых задач. "Все участники этого мероприятия продемонстрировали умение профессионально действовать в едином братском строю в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки. Сегодня миротворчество является одним из приоритетных направлений развития организации. Поэтому мы уточняем состав миротворческих контингентов, совершенствуем систему их подготовки. Прилагаются усилия по выстраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН", - сказал Станислав Зась.

В качестве наблюдателей на учении присутствовали представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, высокопоставленные офицеры оборонного ведомства Сербии, представители Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ.-0-