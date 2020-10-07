В ОДКБ видят угрозу использования системы 5G в преступных целях

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Организации Договора о коллективной безопасности видят новую угрозу в возможном использовании в преступных целях системы 5G и искусственного интеллекта. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на круглом столе "ОДКБ: ориентиры стратегического развития", который состоялся сегодня в ходе проводимых МИД России "Дней ОДКБ", сообщает БЕЛТА.

"Предполагается также сосредоточить усилия на упреждающем аналитическом выявлении новых угроз, обусловленных использованием в преступных целях современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, системы 5G и других", - сказал Станислав Зась в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте ОДКБ.

Генсек констатировал, что ОДКБ состоялась как эффективная международная региональная военно-политическая структура: выработана вся необходимая нормативная правовая база; созданы уставные и рабочие органы, наработаны алгоритмы их деятельности и налажено функционирование; сформированы соответствующие силы и средства, в том числе коллективные оборонительные силы, выстроена система их подготовки и обеспечения; налажена система координации во внешнеполитической сфере и по другим направлениям, в том числе - совместное противодействие современным вызовам и угрозам практически на постоянной основе (операции "Канал", "Нелегал", "Наемник"). "ОДКБ признано ООН и другими международными организациями как субъект международной политики. Все это результаты колоссальных совместных усилий. Достаточно ли этого? Очевидно, что нет", - подчеркнул Станислав Зась.

По его мнению, реалии современной обстановки требуют дальнейшего развития ОДКБ в целях комплексного совершенствования системы коллективной безопасности и повышения ее эффективности. "Надо двигаться вперед, четко видя ориентиры стратегического развития, - заявил генсек ОДКБ. - Отчасти эти ориентиры заложены в стратегии коллективной безопасности до 2025 года. Но за 5 лет после ее принятия военно-политическая обстановка изменилась. Кроме того, однозначно надо заглядывать в более дальнюю перспективу".

Одним из таких ориентиров он назвал расширение внешнеполитической деятельности, укрепление сотрудничества с международными организациями и заинтересованными странами. "Рассчитываем, что в скором времени государствами - членами ОДКБ будет завершен процесс ратификации третьего протокола о внесении изменений в Устав ОДКБ, предусматривающий участие других государств в деятельности организации в качестве партнеров и наблюдателей, - отметил Станислав Зась. - Это создаст дополнительные возможности для расширения круга международного общения ОДКБ и заложит основу возможности для вывода нашего взаимодействия с рядом стран и международных организаций на качественно более высокий уровень".

"Необходимо также дальнейшее развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, повышение их мобильности и готовности к выполнению задач по предназначению, - продолжил генеральный секретарь. - В этой связи на первый план выходит задача формирования объединенных военных систем ОДКБ, и прежде всего интегрирование региональных систем ПВО в единую систему ПВО ОДКБ. Считаем важным продолжение работы по нормативно правовому оформлению вопросов, материально-техническому обеспечению войск (коллективных сил) ОДКБ и созданию запасов материальных средств. Дальнейший ориентир - создание многонациональных соединений. Значимым направлением будет развитие миротворческого потенциала ОДКБ. Сегодня созданы все необходимые предпосылки для задействования в дальнейшем миротворческих сил организации в соответствующих миссиях ООН".

По словам Станислава Зася, главной перспективной задачей в сфере военно-экономического сотрудничества является развитие практического многостороннего взаимодействия оборонно-промышленных комплексов государств - членов ОДКБ по совместной разработке и производству современных образцов вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, создание региональной сервисной сети по их ремонту и техническому обслуживанию. "В интересах повышения эффективности системы реагирования на современные вызовы и угрозы будет продолжено укрепление потенциала государств - членов ОДКБ по противодействию, терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции, - подчеркнул он. - В этой связи перспективным направлением является реализация озвученной в ходе заседания СМИД ОДКБ в мае идеи синхронизации антитеррористических мер, реализуемых в форматах ОДКБ, ШОС и СНГ".-0-