В основе работы с обращениями граждан и юрлиц должны быть принципы соцсправедливости - Андрейченко

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе работы с обращениями граждан и юридических лиц должны быть принципы социальной справедливости, заявил сегодня во время семинара на тему "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такое пристальное внимание депутатов к указанной теме свидетельствует о ее значимости для граждан и государственных органов, а также о необходимости постоянного поиска и совершенствования форм и методов деятельности государства в решении проблем населения. В основе этой работы должны быть принципы социальной справедливости и созвучность времени, нацеленность на защиту законных прав и интересов человека. Это неизменное требование главы государства", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, с одной стороны, парламентарии хотели бы использовать семинар как дополнительную возможность изучения нюансов действующего законодательства, внимательно посмотреть на практику его применения, в том числе на местах. "С другой стороны - дать старт серьезной профессиональной дискуссии о перспективах совершенствования правовой базы. Вы знаете, что согласно плану законопроектной деятельности в текущем году предусмотрено внесение изменений в закон "Об обращениях граждан и юридических лиц", - отметил председатель Палаты представителей.

В семинаре "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения" принимают участие члены Совета Республики, представители главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента, Национального центра законодательства и правовых исследований, Комитета государственного контроля, Конституционного суда, кафедры государственного управления Академии управления при Президенте, исполнительных и распорядительных органов.-0-