В основе выбора должны быть не эмоции, а ум и опыт - Богданович

Александр Богданович. Фото из архива
Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе выбора должны быть не эмоции, а ум и опыт, заявил в эфире ОНТ олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, сообщает БЕЛТА.
"Мы выбираем Президента страны, и мы должны сделать правильный выбор не эмоциями, а своим умом и опытом", - сказал Александр Богданович.
Олимпийский чемпион проголосовал досрочно. "Мой выбор очевиден. Я рос вместе с этим государством, в 1995 году начал заниматься греблей. Мы не были сразу сильны на международной арене, но постепенно приобрели свою уверенность и независимость в спорте", - отметил он.-0-