16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отрасль здравоохранения в этом году придут 2,7 тыс. молодых специалистов, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после распределения выпускников в Белорусском государственном медицинском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего из четырех вузов в этом году мы выпустим 2,9 тыс. молодых специалистов, из них 790 - выпускники БГМУ", - сказал Дмитрий Пиневич. Традиционно на распределении присутствует министр, его заместитель или главный санитарный врач. Это позволяет руководителям профильного министерства уже на этом этапе знакомиться с молодыми специалистами, с которыми потом будут работать на практике.

По словам министра, в этом году при распределении учитывается не только успеваемость, целевое направление, но и практические навыки, которые приобрели выпускники, работая в условиях COVID-19. Наравне со старшими коллегами оказывали помощь в стационарах и проводили ковид-расследования в центрах гигиены и эпидемиологии 370 студентов БГМУ.

Дмитрий Пиневич заметил, что сегодня на очном распределении присутствовало гораздо меньше выпускников, чем это было ранее. Он пояснил, что большинство уже определилось с первым рабочим местом во время двух ранее проведенных раундов согласования.

Что касается запросов на кадры от регионов, то министр заметил, что "запросы идут достаточно равномерно". Территорий, где бы сложилась критическая ситуация с нехваткой кадров, нет. "Полагаю, что мы проведем этот раунд распределения и вопросы будут закрыты", - добавил он.

Дмитрий Пиневич назвал факторы, которые будут способствовать сохранению кадровых ресурсов: зарплата, возможность профессионального роста, социальный пакет в виде арендного жилья или общежития, коммуникация, или нормальный психологический климат в коллективах. По его словам, при наличии всего этого мы в меньшей степени будем говорить о потере кадровых ресурсов, что иногда звучит достаточно справедливо.

Министр также отметил, что медицинские вузы формируют 30% экспорта образовательных услуг, что свидетельствует о востребованности белорусского медобразования и, следовательно, врачей и среднего медперсонала. Что касается оттока медицинских работников, он считает, что не нужно делать из этого трагедии: доктора, которые уезжают, возвращаются обратно. "Выезд и возврат наших специалистов после длительных стажировок или работы - это, в принципе, положительный момент, - сказал он. - Ротация, с моей точки зрения, является свежей струей". Вместе с тем, заметил Дмитрий Пиневич, не следует допускать, чтобы врачи уезжали безвозвратно. Чтобы исключить такие ситуации, необходимо создавать условия для самореализации на местах.-0-