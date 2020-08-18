В ОВД остаются 44 арестованных за участие в несанкционированных акциях - МВД

МВД. Фото из архива
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД страны остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения.
В том числе в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся шесть граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра.-0-