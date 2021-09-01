В Палате представителей провели урок знаний для столичных гимназистов

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палате представителей Национального собрания состоялся урок знаний с учащимися гимназии №16 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Палате представителей проведен урок знаний с выпускниками минской гимназии. Уже стало хорошей традицией, что наши государственные органы принимают в своих стенах тех, кто сегодня определяется со своим будущим, выбором профессии, разбирается с тем, что происходит в государстве, по каким правилам и законам мы живем и кто над этим работает", - сказала председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

По ее словам, молодые люди, которые приходят в Палату представителей, активно интересуются происходящими в законотворческом процессе изменениями. "Возможно, кто-то из них будет здесь работать в ближайшем будущем, - отметила спикер. - Вопросы, которые сегодня поступают, касаются социальной защиты, молодежной политики, экономического развития государства. Они говорят о том, что у нас всесторонне развитая молодежь и с ней необходимо обсуждать жизненные вопросы, потому что это наша общая жизнь. Единство такого подхода - тех, кто работает сегодня в том числе и в Палате представителей, и тех, кто еще стоит перед выбором своей профессии, - показатель того, что в будущем мы сможем реализовать те задачи, которые стоят перед государством".-0-